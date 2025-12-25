Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана уменьшить нагрузку на наиболее уязвимые категории.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области начала поступать в рамках зимней программы поддержки, которую реализуют благотворительные организации совместно с местными общинами, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за войны, и нуждающихся в дополнительных ресурсах во время холодного сезона.

По данным «Каритас Донецк» в Днепре, помощь получают жители временных поселений или те, кто не имеет возможности самостоятельно подготовить дом к отопительному периоду. Особое внимание уделяется семьям без стабильного дохода.

Среди получателей – граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, лица с хроническими болезнями, женщины из уязвимых групп, семьи с маленькими детьми и многодетные домохозяйства.

Программа предусматривает несколько видов поддержки. Прежде всего, это топливные брикеты для обогрева жилья и финансовые гранты для частичного покрытия коммунальных расходов.

Реализация проекта продолжается в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе происходит распределение топливных материалов, а в селах Заря и Пригородное предусмотрены денежные выплаты на оплату счетов.

Жители Покровского и Марганецкой общин также получат топливо. Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить нагрузку на наиболее уязвимые категории и обеспечить минимальные условия для комфортного проживания зимой.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать в течение всего холодного периода, а объемы поддержки будут корректироваться в соответствии с потребностями каждого общества. Подписчики местных ресурсов советуют следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно получить помощь.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право