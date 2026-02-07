Подорожание продуктов в Днепре зафиксировано в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Наибольшее повышение цен коснулось хлебобулочных, консервированных и бакалейных товаров.

Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) в среднем подорожал до 46,50 грн., тогда как в январе его средняя стоимость была 44,95 грн. Рост составил 2,10 грн. Самые высокие цены сейчас в Metro, где хлеб продают по 46,50 грн., в то время как в начале месяца продукт стоил 44,40 грн.

Шпроты "Аквамарин" в масле (150 г) демонстрируют большие колебания. Средняя цена сейчас 80,75 грн., тогда как в январе она составляла 73,65-79,11 грн. Дороже всего консервы продают в Auchan — 96,90 грн., самое дешевое — в Megamarket, 64,60 грн. За последний месяц средняя стоимость выросла на 7,10 грн., что делает этот продукт одним из наиболее чувствительных к рыночным колебаниям.

Масло рафинированное «Олейное» (850 мл) также подорожало. Средняя цена сейчас 89,03 грн., в то время как в январе составила 85,50–87,15 грн. Самое дорогое масло продают в Megamarket – 90,60 грн., самое дешевое – в Novus, 85,99 грн. В месяц средняя стоимость выросла на 3,53 грн.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено сочетанием сезонных факторов, затрат на логистику и изменением цен на сырье. Больше всего это влияет на семейные бюджеты, поскольку хлеб, консервы и растительное масло — основа повседневного рациона.

Аналитики советуют потребителям сравнивать цены в разных магазинах, пользоваться акциями и планировать закупки заранее. Покупка товаров долгосрочного хранения в больших объемах также помогает зафиксировать более низкую цену и уменьшить затраты.

