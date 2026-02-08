Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Днепре поможет местным подготовиться к изменениям температуры и возможным осадкам.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Днепре предполагает значительные колебания температуры, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Днепре опубликовали на сайте sinoptik.ua.

9.02 температура ночью опустится до -9°, а днем ​​воздух прогреется до -8°, однако будет ощущаться более сильный холод, особенно утром и вечером. В течение дня тучи быстро исчезнут, и небо будет ясным.

10:02 синоптики прогнозируют практически безоблачный день, температура ночью снизится до -12°, а днем ​​поднимется до -5°, без осадков.

В среду, 11:02, облака покроют небо уже с утра и продержатся до вечера. Ночные минусы достигнут -8°, днем ​​воздух поднимется до -3°, ветер будет умеренным, а вероятность мелких осадков вырастет вечером.

12.02 облачность сохранится в течение всего дня, но температура начнет умеренно повышаться. Ночью ожидаются -2°, днем ​​+4°, при этом влажность будет расти и слабый ветер не будет создавать значительных колебаний в ощущении температуры.

13.02 будет теплее воздух и большая влажность. В течение дня температура будет держаться на уровне +6°, однако до полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру окончится.

14:02 синоптики прогнозируют почти постоянное укрытие неба облаками, температура днем ​​достигнет +6°, а вечерний мелкий дождь прекратится лишь в конце дня. В этот день влажность будет оставаться высокой, а ветер слабый.

15.02, будет преимущественно облачный день без осадков, температура ночью +1°, днем ​​поднимется до +4°, ветер слабый.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Днепре позволяет горожанам подготовиться к любым природным сюрпризам.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право