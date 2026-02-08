В некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 9 и 10 февраля 2026 года будут применять новые локальные графики отключения света.

Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области 9 и 10 февраля 2026 года во время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В течение двух дней, 9 и 10 февраля, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области, в частности, будут действовать в пределах Сурско-Литовской территориальной общины. Ориентировочно с 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Сурско-Литовское по следующим адресам:

ул. Извилистая, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-9, 11, 13, 15, 36, 38, 40;

Кооперативная, 1, 1А, 3, 5-8, 10, 12;

Мостовая, 1-6, 6А, 7-11, 11А, 12-18, 20, 22;

Слободская, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-10, 14;

пров. Центральный, 10

Также 10 февраля локальные графики отключения света в Днепропетровской области коснутся Обуховской территориальной общины. Частичные обесточения будут действовать с 12 до 18 часов в поселке Обуховка для некоторых домов по улицам Строителей, Кленовая, Космонавтов, Ломана, Мечты, Независимости, Несокрушимая, Партизанская, Песчаная, Прибрежная, Рыболовная, Садовая, Соборная, Солидарности, Соленая и др. (полный список адресов смотрите на страницах общины).

Кроме того, во вторник также ограничение электроснабжения состоится в поселке Опытное – с 10:00 до 23:59 для нескольких домов по ул. Научная и пер. Опытный.

