Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре обустроили для граждан из Донецкой области, сообщает Politeka.
Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания предоставляет социальные услуги людям из незащищенных слоев населения, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью.
В мирное время подопечные получали уход на дому, дневной уход, социальную адаптацию, натуральную помощь и представительство интересов.
С введением военного положения работа учреждения не остановилась, социальные работники продолжили посещать подопечных и одновременно выявлять одиноких людей, оставшихся без поддержки из-за войны.
После начала полномасштабного вторжения бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало отдельным направлением деятельности учреждения. Отделения территориального центра Индустриального района быстро приспособили для обитания переселенцев.
Помещение было переоборудовано в кратчайшие сроки, чтобы люди могли находиться там долгое время в безопасных условиях и иметь доступ к базовым бытовым возможностям.
Работники центра вместе с волонтерами позаботились об обустройстве пространства, чтобы обеспечить комфортное пребывание различных категорий переселенцев, среди которых взрослые, дети и пожилые люди.
В настоящее время бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предполагает проживание в помещении с комнатой отдыха, столовой, кухней и душевой комнатой, что позволяет людям адаптироваться к новой жизни после вынужденного переезда.
Благодаря поддержке благотворительных фондов и волонтеров переселенцев обеспечивают горячими обедами, питьевой водой и диетическим питанием при необходимости. Специалисты отделения оказывают психологическую помощь и организуют занятия по рукоделию.
