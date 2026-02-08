По информации общин, графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 9 по 15 февраля коснется ряда населенных пунктов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 9 по 15 февраля вводятся в пределах региона из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света в Днепропетровской области.

09.02.2026 года в пределах Сурско-Литовской территориальной громады будут действовать графики с 10 до 17 часов в селе Сурсько-Лытовське в некоторых домах, которые находятся на улицах:

Звывыста, Кооператывна, Мостова, Слобидська, Центральна, Центральный.

Новоалександровская ОТГ предупредила об ограничениях 10.02.2026, которые будут действовать с 10 до 24 часов в поселке Дослидне в ряде домов по адресам:

Наукова, Дослидный.

10.02.2026 года «ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. Они будут действовать с 9 до 18 часов в населенных пунктах:

село Веселе, села Евецько-Мыколаивка.

10.02.2026 года в пределах Сурско-Литовской территориальной громады будут выключать электричество с 9 до 17 часов в населенном пункте Сурсько-Литовське. Ограничения будут действовать в части домов по адресам:

Аптечна, Березова, Билоруська, Будивельныкив, Джерельна, Энергетычна, Задунайська, Зарична, Звывыста, Каштанова, Кооператывна, Котляревського, Лисова, Медова, Мырна, Мостова, Набережна, Паркова, Польова, Садова, Слобидська, Сонячна, Центральна, Шевченка Тараса, Билоруськый, Джерельный, Набережный, Парковый, Польовый, Сонячный, Центральный, Шевченка.

10.02.2026 года в пределах Сурско-Литовской территориальной громады с 9 до 17 часов будут продолжаться отключения в селе Сурсько-Клевцеве в части домов по адресам:

Высоковольтна, Набережна, Нагирна, Пресовська, Садова, Шкильна.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где искать убежище.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какая стоимость теперь действует.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: как изменились ценники базовых товаров.