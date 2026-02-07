Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Программа разработана для поддержки внутренне перемещенных лиц, отвечающих критериям и оформивших соответствующую заявку через органы социальной защиты.

Денежные средства начисляются на шесть месяцев с возможностью продления. Основное условие – средний доход семьи за предыдущий квартал не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 один прожиточный минимум составляет 2 595 гривен, а максимальная помощь для одного переселенца - 10 380 гривен.

Отдельные категории получают поддержку вне зависимости от дохода. К ним относятся пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки рассматриваются после проверки документов, подтверждающих статус ВПЛ и уровень доходов. После этого принимается решение о начислении выплат. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области, что позволяет переселенцам стабилизировать быт и планировать расходы.

Финансирование частично покрывает аренду жилья, питание и базовые нужды. Это помогает быстрее обустроиться на новом месте, адаптироваться к среде и заниматься поиском работы. Регулярные выплаты уменьшают риск непредвиденных финансовых затруднений и позволяют планировать месячный бюджет более предсказуемо.

Жителям советуют следить за объявлениями органов социальной защиты, чтобы своевременно получить поддержку и не пропустить новые начисления.

