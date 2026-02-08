Именно так реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Программа координируется Пенсионным фондом Украины. Она рассчитана на внутренне перемещенные лица, которые отвечают критериям и оформили соответствующую заявку. Выплаты начисляются на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении условий.

Основное требование для получения – средний доход семьи за предыдущий квартал не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2026 это 2 595 гривен на одного человека, а максимально допустимая сумма для одного переселенца составляет 10 380 гривен.

Отдельные категории получают пособие независимо от дохода: пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки оформляют через органы социальной защиты. Кандидат предоставляет документы, подтверждающие статус ВПЛ и доходы. После проверки информации принимается решение о начислении средств. Именно так реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет переселенцам быстрее обустроить быт, адаптироваться к новой среде и искать работу.

Регулярные выплаты стабилизируют семейный бюджет и помогают планировать месячные расходы без непредвиденных затруднений. Жителям советуют следить за объявлениями, чтобы своевременно получать поддержку и не пропустить новые выплаты.

