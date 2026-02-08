Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в рамках городской программы поддержки определенных категорий граждан.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются людям, проживающим в местах временного компактного проживания и соответствующих определенным критериям, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023 № 6-19/12 с изменениями и реализуются через Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

Речь идет о предоставлении бесплатных наборов продуктов для ВПЛ и пенсионеров, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре, в частности в шелтерах, и состоят на учете в органах социальной защиты населения города.

Согласно обнародованной информации на официальном сайте Департамента социальной политики, право на получение продовольственных наборов имеют внутренне перемещенные лица из числа пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Также – матерей с детьми, законных представителей, сопровождающих малолетних детей, недееспособных лиц или лиц с ограниченной дееспособностью и детей от 3-х до 18 лет.

Кроме того, продовольственная помощь может быть предоставлена ​​переселенцам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают социальные услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Отдельно отмечается, что переселенцы, впервые обратившиеся в управление социальной защиты населения по справке ВПЛ, проживают в МТКП, но не относятся к указанным категориям, могут получить набор единовременно.

Обязательным условием для всех получателей является регистрация в городе после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания. Без выполнения этого условия получение наборов не предусмотрено.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Днепропетровской области: кто имеет на нее право.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: кому будут платить 40 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре: каким образом можно ее получить.