Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити навантаження на найбільш уразливі категорії.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочала надходити в рамках зимової програми підтримки, яку реалізують благодійні організації спільно з місцевими громадами, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та жителів, що опинилися у складних життєвих умовах через війну, і потребують додаткових ресурсів під час холодного сезону.

За даними «Карітас Донецьк» у Дніпрі, допомогу отримують мешканці тимчасових поселень або ті, хто не має змоги самостійно підготувати оселю до опалювального періоду. Особлива увага приділяється родинам без стабільного доходу.

Серед отримувачів – громадяни поважного віку, люди з інвалідністю, особи з хронічними хворобами, жінки з уразливих груп, сім’ї з маленькими дітьми та багатодітні домогосподарства.

Програма передбачає декілька видів підтримки. Насамперед, це паливні брикети для обігріву помешкань та фінансові гранти для часткового покриття комунальних витрат.

Реалізація проєкту триває у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді відбувається розподіл паливних матеріалів, а в селах Зоря та Приміське передбачені грошові виплати на оплату рахунків.

Жителі Покровського та Марганецької громад також отримають паливо. Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити навантаження на найбільш уразливі категорії та забезпечити мінімальні умови для комфортного проживання взимку.

Організатори наголошують, що програма діятиме протягом усього холодного періоду, а обсяги підтримки коригуватимуться відповідно до потреб кожної громади. Підписники місцевих ресурсів радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно отримати допомогу.

