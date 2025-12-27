Денежная помощь для ВПЛ в Днепре остается одним из источников поддержки для украинцев, однако у многих получателей возникают проблемы с начислением средств.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется государством через органы ПФУ сроком на 6 месяцев, сообщает Politeka.

Эта поддержка на проживание направлена ​​на людей, вынужденных покинуть свои дома и нуждающихся в финансовой стабильности для покрытия базовых расходов.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Днепре составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для других категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих соответствующий статус.

По истечении шестимесячного периода соцвыплаты могут быть продлены автоматически, однако такое решение принимается не всегда. Именно на этом этапе часть переселенцев сталкивается с ситуацией, когда средства перестают поступать без каких-либо предупреждений.

В Пенсионном фонде объясняют, что автоматическое продление не обязательно для всех и зависит от ряда факторов. Из-за такой ситуации многие семьи с детьми упустили возможность получить 6500 грн в рамках зимней поддержки.

Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Днепре нуждается в постоянном контроле со стороны самих граждан. В Пенсионном фонде советуют не ждать момента, когда деньги не поступят, а заранее уточнять, продлены ли они на следующий шестимесячный период.

Для получения актуальной информации внутриперемещенным лицам рекомендуют обращаться в контакт центра Пенсионного фонда Украины по телефонам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.

