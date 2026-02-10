Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области продолжают предоставляться части украинцев в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области и других регионах Украины могут получить некоторые украинцы почтенного возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Прибавка за проживание в зоне радиоактивного загрязнения

Доплата за проживание в зоне радиоактивного загрязнения установлена ​​в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2026 году – 2595 грн). На нее имеют право следующие пенсионеры:

проживали в зонах обязательного/добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993;

есть статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Доплаты для одиноких пенсионеров в Днепропетровской области

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся по состоянию здоровья постоянной посторонней помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Размер такой выплаты составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году эта надбавка увеличилась и достигает 1038 гривен в месяц.

Чтобы воспользоваться правом на доплату, пенсионер должен удовлетворять ряду условий. В частности, лицо должно достичь 80-летнего возраста или быть старше, проживать отдельно, получать пенсию по возрасту и иметь подтвержденную потребность в регулярном постороннем уходе. Такая необходимость обязательно удостоверяется соответствующим медицинским заключением врачей.

Прибавка к пенсии за возраст

В феврале текущего года право на возрастную надбавку возникнет у тех, которым за месяц исполнится 70, 75 и 80 лет. Главным условием есть размер пенсии человека. Она не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Возрастные надбавки выплачиваются в следующих размерах:

для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – 300 грн;

для лиц, достигших 75 лет и 80-летнего возраста – 456 грн;

для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше, - 570 грн.

