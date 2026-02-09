Графики отключения света в Днепропетровской области продлятся 10 февраля, ведь в части региона будут проводить важные профилактические работы, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов в Днепропетровской области на 10 февраля. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света.
В городе Желтые Воды с 08:00 до 17:00 будут проводить плановые работы, однако они коснутся только части домов, находящихся по адресам:
- Авангард: 74, 76, 78;
- Парковая: 11-33 (нечетные);
- Франко: 1;
- Хмельницкого: 36, 36А, 38, 38А, 40, 42, 44.
Через профилактические работы в пределах Губиниска территориальная община будут выключать электричество в следующих населенных пунктах:
Деревня Веселе (08:00–19:00)
- Степная - 8
с. Евецко-Николаевка (09:00–18:00)
- Миру — 2-9, 11-19, 21
- Центральная - 50, 52, 52/А, 54, 71, 73, 79, 81, 83, 89
В Криворожском районе на 10 февраля с 08:00 до 17:00 будут обесточены по адресам:
село Надежда улицы:
- Виноградная: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;
- Вишневая: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;
- Зеленая: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;
- Каштанова: 2, 6;
- Лесная: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;
- Молодые: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;
- Молодежная: 6;
- Садовая: 4;
- Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;
- Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;
- Цветная: 1-14;
- Центральная: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;
- Школьно: 3;
- шоссе Кировоградское: 14, 119.
село Радионовка улицы:
- Микеладзе: 1-20, 22, 23;
- Театральная: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;
- Цветная: 1-7.
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
