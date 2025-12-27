Грошова допомога для ВПО у Дніпрі залишається одним з джерел підтримки для українців, однак у багатьох отримувачів виникають проблеми з нарахуванням коштів.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі надається державою через органи ПФУ строком на 6 місяців, повідомляє Politeka.

Ця підтримка на проживання спрямована на людей, які були змушені покинути свої домівки і потребують фінансової стабільності для покриття базових витрат.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Дніпрі становить 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 грн для інших категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають відповідний статус.

Після завершення шестимісячного періоду, соцвиплати можуть бути продовжені автоматично, однак таке рішення ухвалюється не завжди. Саме на цьому етапі частина переселенців стикається з ситуацією, коли кошти перестають надходити без будь яких попереджень.

У Пенсійному фонді пояснюють, що автоматичне подовження не є обов’язковим для всіх і залежить від ряду чинників. Через таку ситуацію багато родин з дітьми втратили можливість отримати 6500 грн у межах зимової підтримки.

Саме тому грошова допомога для ВПО у Дніпрі потребує постійного контролю з боку самих громадян. У Пенсійному фонді радять не чекати моменту, коли кошти не надійдуть, а заздалегідь уточнювати, чи продовжені вони на наступний шестимісячний період.

Для отримання актуальної інформації внутрішньо переміщеним особам рекомендують звертатися до контакт центру Пенсійного фонду України за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

