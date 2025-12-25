Людям рассказали, что может усугубить дефицит продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал одним из факторов влияющих на рост стоимости подсолнечного масла, сообщает Politeka.net.

Ситуация на рынке формируется под давлением военных рисков и ограничений.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время цена на растительное масло может вырасти еще на 10–15%. Среди ключевых причин называют перебои с электроснабжением и увеличение затрат на изготовление, что уже ощутимо изменило поведение покупателей. Часть потребителей начала делать запасы, опасаясь дальнейшего удорожания.

Фермеры обращают внимание на перспективы будущего сезона. По их оценкам, в 2025 году возможно уменьшение урожая подсолнечника, что может сократить объем сырья. Это создает риски для внутреннего рынка и может усугубить дефицит продуктов в Днепропетровской области.

В то же время представители масличной отрасли не разделяют пессимистические прогнозы. Они отмечают, что объемы национального производства значительно превышают потребности населения. Ежегодно в Украине производится около 5,5 миллиона тонн масла, тогда как потребление внутри страны остается в разы меньше.

По словам экспертов, внутренний рынок обеспечен достаточным количеством продукции, а оснований для паники нет. Подсолнечное масло остается доступным и представлено в широком ассортименте.

Дополнительным вызовом для предприятий остаются блекауты. Переработка нуждается в стабильном питании, а запуск генераторов существенно повышает затраты. В то же время, специалисты подчеркивают, что решающую роль в формировании цены играет именно стоимость семян, а не энергоносители.

Источник: AgroReview.

