Энергетики предупреждают украинцев о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на 11 февраля.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 февраля продлятся в связи с профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов в Днепропетровской области на 11 февраля. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому составлены графики отключения света.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «ДТЕК Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Перещепинского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 9 до 17 часов в городе Перещепыне по ул. Щаслыва, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 3; 31; 32; 34; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

С 08:00 до 17:00 в городе Жовти Воды будут продолжаться обесточивание домов по адресам:

Героив Украины: 15-23 (нечетные);

Европейська: 17-25 (нечетные);

Франка: 16-24 (парни), 48;

Шевченка: 2-10 (парные).

С 08:00 до 16:00 будут дополнительные отключения электричества в селе Вильне на улицах:

Набережна: 3;

Сонячна: 1-5;

Степова: 1, 2А, 2Б, 3, 5-9, 13, 14, 14А, 15-18, 22, 24А, 25, 28.

Также в Криворожском районе на 11 февраля с 08:00 до 17:00 будут обесточены по адресам:

село Надия улицы:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Квиткова: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградское: 14, 119.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

