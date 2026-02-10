Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре продолжается в 2026 году и охватывает переселенцев, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Организацией процесса занимается Департамент социальной политики горсовета . Выдача продуктовых комплектов происходит регулярно и направлена ​​на поддержку людей, оказавшихся в сложных условиях из-за вынужденного перемещения или последствий войны.

Воспользоваться программой могут пожилые граждане, лица с инвалидностью, матери с детьми, законные опекуны малолетних или недееспособных, а также дети от трех до восемнадцати лет. Отдельную помощь получают переселенцы, которые находятся под сопровождением городского центра социальных служб. Люди, впервые оформившие справку ВПЛ и проживающие в местах временного компактного проживания, имеют право на одноразовую поддержку независимо от категории.

Обязательным требованием является регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому пребыванию. Каждый набор укомплектован продуктами длительного хранения, в частности, мясными и рыбными консервами, готовыми блюдами, крупами, макаронами, чаем, кофе, сладостями и другими товарами первой потребности.

Для получения пакета необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, предоставив удостоверение личности, справку переселенца, документы на ребенка и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Специалисты уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется один раз в месяц. Своевременная подача документов позволяет избежать задержек и получить полный объем поддержки без очередей.

