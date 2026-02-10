Ограничения движения транспорта в Днепре создадут определенные неудобства для многих местных жителей гостей облцентра, у которых есть собственное авто.

Ограничение движения транспорта в Днепре коснется внутриквартального участка проспекта Науки, сообщает Politeka.

Об установлении ограничения на движение транспорта стало известно из документа решения исполкома на официальном сайте городского совета. Неудобства для горожан придется терпеть из-за проведения строительных работ.

Ограничение движения транспорта в Днепре начнется 15 апреля и продлится до 15 октября 2026 года. Перекрытие коснется участка между домами №167 и №169.

Во время работ проезд по этой части проспекта будет полностью закрыт, а водителям и пешеходам советуют планировать маршруты заранее.

По информации решения исполкома, застройщик должен согласовать временную схему курсирования автотранспорта с патрульной полицией. На месте обустроят изгороди с сигнальным освещением и установят временные дорожные знаки.

Для пешеходов предусмотрены безопасные проходы. Также возле стройплощадки будут размещены стенды с данными об производителе работ, сроках выполнения и визуализации будущего объекта.

Следует отметить, что временные неудобства касаются только внутриквартальной части проспекта Науки. После завершения работ компания обязана восстановить дорожное покрытие, убрать временные ограждения и привести близлежащую территорию в строй.

Местные водители получили рекомендации пользоваться близлежащими улицами для объезда закрытого участка. Пешеходам советуют внимательно следить за временными маршрутами движения и информационными стендами.

Указанное перекрытие будет длиться шесть месяцев, поэтому жителям и гостям города важно заранее планировать поездки и учитывать, что пробки на близлежащих улицах могут быть значительными.

