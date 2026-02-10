Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало доступным для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовал Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания населения, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, когда к ним обратились коллеги из Донецкой области с просьбой помочь переселенцам, центр подстроил работу и открыл специальное отделение для приема людей, вынужденно покинувших родные дома.

Это и способствовало созданию возможности получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре. В отделении Индустриального района оборудованы комфортные условия для длительного пребывания.

Жильцы имеют доступ к комнате отдыха, столовой, кухне и душевой комнате. Благодаря поддержке волонтеров и благотворительных фондов, переселенцы получают горячие обеды, питьевую воду и диетическое питание для нуждающихся.

Специалисты центра также оказывают психологическую поддержку переселенцам, ведь многие приехали с травматическим опытом войны. Проходят занятия по рукоделию и другие социальные активности, помогающие адаптироваться к новой среде.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре обеспечивает проживание для взрослых, детей и пожилых людей, помогая им восстановить ощущение безопасности и стабильности.

Кроме жилища, терцентр продолжает оказывать социальные услуги другим категориям населения. Пожилые люди и лица с инвалидностью могут воспользоваться уходом на дому, дневным пребыванием в центре и помощью в решении бытовых вопросов.

Волонтеры также организуют сбор гуманитарной помощи и распределение продуктов для нуждающихся.

