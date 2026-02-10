Вскоре местные жители ощутят влияние подорожания проезда в Днепропетровской области на их кошельки и семейные бюджеты.

Подорожание проезда в Днепропетровской области касается автобусов перевозчика "Интерспецмаркет", обслуживающего несколько маршрутов, сообщает Politeka.

С 12 февраля пассажиры ощутят подорожание проезда в Днепропетровской области, поскольку перевозчик изменил тариф на отдельных междугородных автобусах между Каменским и Днепром.

Билет станет стоить больше по маршрутам № 100 от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра и № 215 от автовокзала «Центральный» Днепра до Каменского.

С 12 февраля стоимость поездки вырастет до 70 грн. вместо предыдущих 60 грн. По информации, полученной СМИ от автопредприятия, повышение тарифа объясняют рядом причин.

Это рост коммунальных и налоговых платежей, цен на запчасти, увеличение стоимости полисов гражданской ответственности, а также расходы по диагностике транспорта и другие производственные нужды.

Представители перевозчика отметили, что решение было принято с учетом экономической ситуации и необходимости обеспечить стабильную работу автобусов в популярных направлениях.

При этом информации об изменении стоимости билетов на других маршрутах не поступало.

Подорожание проезда в Днепропетровской области касается только указанных рейсов. Также обнародовали действующее расписание движения автобусов.

Отправление в Каменском от железнодорожного вокзала происходит в 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 1 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.

Отправление в Днепре от автовокзала «Центральный» осуществляется в 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:50. 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

