Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью обеспечить стабильную работу сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области начало оказывать влияние на платежки с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения касаются только стоимости доставки газа, в то время как цена самого ресурса для населения остается фиксированной.

Первый этап повышения стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля. Речь идет об оплате распределения, а не потреблении топлива, что часто вызывает недоразумение среди абонентов.

В среднем по Украине рост тарифов составляет около 76%, в то время как в Днепропетровском филиале ГРМУ показатель достигает почти 190% — до 3,66 грн за кубометр без НДС. Для сравнения: в «Гадячгаге» тариф начинает с 3,16 и после весны растет до 3,95, в Закарпатской области — 2,48, а в Харьковской — от 0,65 до 0,78 грн.

Цена газа для бытовых потребителей осталась неизменной — 7,96 грн за кубометр. Ее планируют хранить не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью стабильной работы сетей. Рост расходов по обслуживанию инфраструктуры заставляет пересматривать ставки.

Коммунальные компании публикуют подробные расчеты на официальных сайтах. Жителям советуют внимательно проверять платежки, следить за обновлениями и планировать расходы во избежание недоразумений и просрочок.

Своевременная оплата обеспечивает абонентам бесперебойную работу газораспределительной системы и стабильное качество услуг для всех пользователей.

Регулярное отслеживание изменений и контроль за платежами помогает избежать долгов и сохранить стабильные поставки газа.

