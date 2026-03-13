В Васильковке, Днепре и Кривом Роге появились новые предложения в рамках инициативы бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Объявление отличается продолжительностью пребывания и условиями. В Васильковке сдают две комнаты в частном доме. Дом имеет четыре жилых помещения, кухню, санузел и прихожую. Проводимо газовое отопление, есть вода, колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина, базовая мебель. Вариант подходит для двух человек в возрасте 50+. Предусмотрено сожительство с пожилой женщиной. Среди требований - поддержание порядка в доме и во дворе, уход за садом и огородом, а также покрытие коммунальных расходов.

В Днепре на улице Силова предлагают отдельную комнату дома с необходимыми удобствами и возможностью питания. Там проживает мужчина 63 лет. Ожидается помощь в быту по предварительной договоренности. Медицинский уход или трудоустройство не предусмотрены. Все детали согласовывают при личном общении.

В Кривом Роге, микрорайон Солнечный, готовы принять маму с одной или двумя детьми ориентировочно на 40-50 дней. Предоставляют две комнаты в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Лифт часто не работает, однако есть отопление, водонагреватель и газовая плита. Электроснабжение происходит по графику. В доме проживает мужчина с инвалидностью 51 года, которому нужна помощь только с приготовлением пищи.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает различные форматы — от краткосрочного размещения до проживания с бытовой поддержкой. Переселенцам рекомендуют заблаговременно уточнять условия, чтоб избрать более приемлемый вариант и избежать недоразумений.

