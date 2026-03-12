Пассажиров просят учитывать подорожание проезда в Днепропетровской области при планировании поездок во избежание недоразумений и задержек.

Подорожание проезда в Днепропетровской области начало действовать на междугородных маршрутах между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

Повышение тарифов объявили перевозчики, обслуживающие направления. Маршрут в АС «Новый центр», принадлежащий компании «Автолуч», вырос с 60 до 80 гривен. Причиной стали удорожание горючего, запчастей, техническое обслуживание и дефицит персонала.

Ранее, с 12 февраля, аналогичное повышение было установлено на маршруте №100, соединяющем железнодорожный вокзал Каменского с центральным автовокзалом Днепра. Билет теперь стоит 70 гривен.

Таким образом новые тарифы охватывают несколько ключевых рейсов, и перевозчики отмечают, что это позволит поддерживать регулярность отправлений и стабильность работы транспорта.

График выездов из Каменского по будням: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные автобусы отправляются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Со стороны Днепра от АС «Новый центр» рабочие рейсы выполняются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а по выходным — в 09:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Пассажирам советуют учитывать новые расценки при планировании поездок и проверять график заранее, чтобы избежать неудобств. Местные жители могут уточнять детали непосредственно у перевозчиков, поскольку экономическая ситуация может повлиять на дальнейшую корректировку тарифов.

Пассажиров просят учитывать подорожание проезда в Днепропетровской области при планировании поездок во избежание недоразумений и задержек.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре