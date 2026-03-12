Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно как для краткосрочного убежища, так и для более длительного размещения.

В Васильковке, Днепре и Кривом Роге местные жители открыли возможность бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Предложения различаются по продолжительности и условиям проживания. В Васильковке предлагают две комнаты в частном доме. Обитель включает четыре жилых помещения, кухню, санузел и прихожую. Проводят газовое отопление, есть вода, колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина и базовая мебель. Подходит для не более двух человек в возрасте 50+. Предусмотрено совместное проживание с пожилой женщиной, а среди требований - поддержание порядка в доме и на участке, уход за садом и огородом, покрытие коммунальных расходов.

В Днепре на улице Силова предлагают отдельную комнату дома со всеми удобствами и возможностью питания. Там живет мужчина 63 лет. Требуется помощь только в отдельных бытовых моментах по договоренности, без работы или медицинского сопровождения. Детали обсуждают во время личного общения.

В Кривом Роге, микрорайон Солнечный, принимают маму с одной или двумя детьми примерно на 40-50 дней. Предлагают две комнаты в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Лифт часто не работает, отопление есть, установлен водонагреватель и газовую плиту. Свет выключают по графику. В квартире проживает мужчина с инвалидностью 51 года, нуждающийся в помощи только с приготовлением пищи.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно как для краткосрочного убежища, так и для более длительного размещения с бытовой поддержкой.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре