Дефицит хлеба в Днепре стал следствием нехватки ржи и ржаной муки в Украине, сообщает Politeka.

Украинские хлебобулочные предприятия в сезоне 2025/2026 планируют увеличить импорт ржи и ржаной муки в пять раз, до 15-16 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составил всего 3 000.

Директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский отметил, что массовый импорт не сможет полностью компенсировать дефицит хлеба в Днепре, поскольку аграрии не спешат сеять озимую рожь.

Он подчеркнул, что увеличение площадей под засев на 5% от прошлого года не решит проблему и благодаря осенней посевной компенсировать недостаток Украины не сможет.

Специалисты отраслевых ассоциаций "Мукомели Украины" и "Всеукраинская ассоциация пекарей" еще летом 2025 года предупреждали о постоянном дефиците ржи и ржаной муки в Украине, что сказалось на соответствующем хлебе в Днепре.

Основной причиной такого явления стало нежелание фермеров выращивать зерно из-за более низкой урожайности – до 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы.

По словам Рыбчинского, цена на рожь в Украине значительно выросла: если в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, то в мае 2025 года она достигла 12-14 тысяч.

Ржаная мука украинского производства стоит 18 тысяч за тонну, импортная – около 20, тогда как в мае прошлого года ее стоимость составляла 10. Это может привести к тому, что многие производители просто прекратят выпекание ржаных хлебо-булочных изделий.

