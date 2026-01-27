Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області почало впливати на платіжки з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються лише вартості доставки газу, тоді як ціна самого ресурсу для населення залишається фіксованою.

Перший етап підвищення стартував у січні, другий заплановано після 1 квітня. Йдеться про оплату розподілу, а не споживання палива, що часто викликає непорозуміння серед абонентів.

У середньому по Україні зростання тарифів становить близько 76%, тоді як у Дніпропетровській філії ГРМУ показник сягає майже 190% — до 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння: у «Гадячгазі» тариф починає від 3,16 і після весни зростає до 3,95, у Закарпатській області — 2,48, а у Харківській — від 0,65 до 0,78 грн.

Ціна самого газу для побутових споживачів залишилася незмінною — 7,96 грн за кубометр. Її планують зберігати щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж. Зростання витрат на обслуговування інфраструктури змушує переглядати ставки.

Комунальні компанії публікують детальні розрахунки на офіційних сайтах. Мешканцям радять уважно перевіряти платіжки, стежити за оновленнями та планувати витрати, щоб уникнути непорозумінь і прострочень.

Своєчасна оплата гарантує абонентам безперебійну роботу газорозподільної системи та стабільну якість послуг для всіх користувачів.

Регулярне відстеження змін і контроль за платежами допомагає уникнути боргів та зберегти стабільне постачання газу.

