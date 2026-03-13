В Днепропетровской области 14 марта запланированы графики отключения света, которые коснутся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Для удобства жителей заранее обнародованы детальные графики отключений света на 14 марта, что позволяет планировать дела и избежать неприятных сюрпризов из-за временных перебоев с электричеством.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в городе Марганець. В связи с выполнением профилактических работ с 08:30 до 18:30 часов 14.03.2026 года будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

Весняна — 29, 29/А, 31, 32, 32/Б, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 53

Гидности — 103, 104/А, 105, 106, 106/А, 107, 107/А, 108, 109, 110, 111, 112, 112/А, 113, 114, 115, 116, 116/А, 117, 117/А, 118, 119, 121

Луганська — 1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32

Незалежности

Покровы — 1, 1/Г, 1/ГАР, 10, 12, 14, 16, 16/ГАР, 18, 2, 3, 3/А, 3/ГАР, 4, 5, 6, 8

Радисна — 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Хлиборобив — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8/А, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 18, 20

Чиатурська — 23, 25, 27, 29, 29/А, 30, 31, 32, 34, 36, 38

«ДТЕК Дніпровські електромережі» также будет проводить профилактические работы в пределах Криничанского территориального общества. Графики будут действовать с 8 до 18 часов. Сообщается, что полностью будет обесточен поселок Аулы.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.