Новый график движения поездов в Днепропетровской области начал действовать в марте из-за технических работ на железной дороге, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает временные изменения в курсировании ряда пригородных электропоездов, соединяющих Днепр, Синельниково, Павлоград и Лозовую, сообщает Politeka.

Корректировка расписания связана с проведением технических работ на железнодорожной инфраструктуре. Поэтому часть рейсов будет курсировать по-другому, а некоторые составы временно не будут выходить на маршрут.

Жителей региона и пассажиров, планирующих поездки, призвали заранее проверять новый график движения поездов в Днепропетровской области во избежание неудобств во время путешествий.

Ближайшие изменения коснутся середины марта. В частности, 16 марта полностью упраздняется несколько пригородных рейсов. Речь идет о №6104 Синельниково-1 Чаплино и рейс №6141 Синельниково-2 Днепр-Главный.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области также предусматривает корректировку времени отправки некоторых популярных рейсов во второй половине месяца.

Так, 18 и 20 марта часть электропоездов будет отправляться раньше обычного. №6110 Днепр-Главный - Синельниково-2 будет отправляться в 08:17, что на 10 минут раньше предыдущего времени, а прибывать в 09:35.

Электропоезд №6141 Синельниково-2 – Днепр-Главный будет отправляться в 10:46 и прибывать в областной центр в 12:18.

Еще один рейс №7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный будет отправляться в 08:15, что на 13 минут раньше, при этом время прибытия останется без изменений и составит 09:29.

Отдельные изменения коснутся маршрута одного из пригородных пассажирских составов. Наиболее ощутимые корректировки касаются рейса №6277 Лозовая – Днепр-Главный. 18 и 20 марта на участке от Павлограда до Днепра этот электропоезд будет курсировать по измененному маршруту.

В эти дни пассажирский состав не будет заходить на несколько станций. В частности, речь идет о Зайцеве, Синельникове-1, Синельникове-2, Яворницком и Игрень.

По обновленному расписанию отправление со станции Павлоград-1 запланировано на 07:30, а прибытие на станцию ​​Днепр ожидается в 09:45.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре