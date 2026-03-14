Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается и в марте, однако не все товары изменили свои ценники, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг на сайте Минфина и выяснили, что выросло в стоимости больше всего.

Март 2026 начался с обновленных ценников в супермаркетах. Молочные продукты, мясо и даже бюджетная бакалея демонстрируют постепенный рост. Подорожание продуктов в Днепропетровской области не скачкообразное, но системное, и это уже тенденция.

Масло: разница между сетями бьет по кошельку

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) в марте стоит в среднем 113,29 гривен. В феврале этот показатель составил 110,55. В месяц — плюс 2,74 грн. Ценники в супермаркетах существенно отличаются:

Auchan — 106,90

Metro — 111,28

Megamarket — 121,70

Разница свыше 14 гривен за одну пачку показательна. Самое дорогое предложение фактически на 13% выше самого дешевого.

Свинина: мясная корзина становится дороже

Свинина лопатка в марте в среднем стоит 229,92 грн. за килограмм. В феврале - 225,61 грн. Рост - более 4 гривен.

По сетям картина такова:

Novus — 219,00

Metro — 227,76

Auchan — 234,90

Megamarket — 238,00

Почти 19 гривен разницы между самой низкой и высокой ценой — это уже не мелочь. Для семьи, которая покупает несколько килограммов мяса в неделю, переплата может достигать сотен гривен в месяц.

Пшено: даже бюджетная крупа дорожает

Пшено традиционно остается одной из самых доступных круп. Но и здесь март принес повышение. Средняя цена – 39,40 грн за килограмм, в феврале – 36,46. Рост почти на 3 гривны в месяц. Дешевый сегмент постепенно «догоняет» общую инфляционную волну.

Последние новости Украины:

