Пассажиров призывают учитывать подорожание проезда в Днепропетровской области, чтобы поездки были удобными.

Подорожание проезда в Днепропетровской области вступило в силу на маршрутах между Каменским и Днепром, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют повышением стоимости топлива, запасных частей, технического обслуживания и нехваткой водителей.

К примеру, билет на рейс в АС «Новый центр» компании «Автолуч» увеличился с 60 до 80 гривен. Аналогичное повышение начало действовать с 12 февраля на маршруте №100, соединяющем железнодорожный вокзал Каменского и центральный автовокзал Днепра, где билет теперь стоит 70 гривен.

Новые тарифы включают несколько ключевых рейсов. Перевозчики отмечают, что это позволит поддерживать регулярность отправки и стабильность работы транспорта.

График выездов из Каменского в будние дни: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:00. В выходные автобусы отправляются в 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

Со стороны Днепра от АС «Новый центр» рабочие рейсы совершаются в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а по выходным — в 09:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Пассажирам советуют учитывать новые расценки при планировании поездок и проверять график заранее во избежание неудобств. Детали можно уточнять непосредственно у перевозчиков, поскольку экономическая ситуация может влиять на дальнейшую корректировку тарифов.

