Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения коснулись только платы за распределение газа, тогда как стоимость топлива для населения осталась неизменной. Специалисты уточняют, что речь идет об услуге транспортировки, а не потреблении ресурса, что часто вызывает путаницу среди абонентов. Первый этап корректировки стартовал в январе, следующий запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране ставка выросла около 76%, но для Днепропетровского филиала ГРМУ показатель достиг почти 190% — до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге диапазон составляет 3,16-3,95, в Закарпатье - 2,48, а в Харьковском регионе - 0,65-0,78 гривны.

Цена газа для бытовых пользователей осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр. Действующий тариф планируется сохранить минимум шесть месяцев после завершения военного положения.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержания исправного состояния газовых сетей. Рост расходов на техническое обслуживание инфраструктуры требует пересмотра ставок.

Коммунальные компании публикуют подробные расчеты на официальных порталах. Абонентам советуют проверять платежки, следить за сообщениями и заранее планировать расходы во избежание задержек или недоразумений.

Регулярный контроль счетов гарантирует непрерывную работу системы и стабильную поставку газа для всех пользователей.

