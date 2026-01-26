Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися лише плати за розподіл газу, тоді як вартість самого палива для населення залишилася незмінною. Фахівці уточнюють, що мова йде про послугу транспортування, а не споживання ресурсу, що часто викликає плутанину серед абонентів. Перший етап коригування стартував у січні, наступний запланований після 1 квітня.

У середньому по країні ставка зросла близько на 76 %, але для Дніпропетровської філії ГРМУ показник сягнув майже 190 % — до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» діапазон становить 3,16–3,95, на Закарпатті — 2,48, а у Харківському регіоні — 0,65–0,78 гривні.

Ціна газу для побутових користувачів залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр. Чинний тариф планують зберегти мінімум шість місяців після завершення воєнного стану.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та необхідністю підтримки справного стану газових мереж. Зростання витрат на технічне обслуговування інфраструктури потребує перегляду ставок.

Комунальні підприємства публікують докладні розрахунки на офіційних порталах. Абонентам радять перевіряти платіжки, слідкувати за повідомленнями та завчасно планувати витрати, щоб уникнути затримок або непорозумінь.

Регулярний контроль рахунків гарантує безперервну роботу системи та стабільне постачання газу для всіх користувачів.

