Жители Днепропетровской области предупреждают о новых локальных графиках отключения света на воскресенье, 15 марта 2026 года.

На время проведения плановых профилактических работ в электросетях в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 15 марта 2026 года будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, локальные графики отключения света 15 марта будут применяться в пределах Марганецкой городской территориальной общины. В городе Марганец, по данным ДТЭК, с 8:00 до 13:00 без электроэнергии останутся жители некоторых домов по улицам Безымянная, Днепровская, Единства, Инспекторская, Киевская, Крутая, Молодца Ивана, переулках Полтавский и Упорный.

Также, как сообщает Politeka, плановые обесточения, связанные с проведением ремонтных работ в электросетях региона, в воскресенье состоятся в городе Каменское. Там ограничения электроснабжения будут действовать с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

ул. Валентина Бурхана;

Сергея Слисаренко, 3А, 12, 14, 16, 18А, 20;

Звенигородская, 33;

пр. Василия Стуса, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 8.

Кроме того, локальные графики отключения света в Днепропетровской области 15 марта 2026 года коснутся Подгородненского территориального общества. Обесточения будут проходить с 8:30 до 18:00 в селе Хуторо-Губиниха по ул. Калиновая, Молодежная, Новая, Партизанская, Садовая, Степная, пер. Заречный, Солнечный.

