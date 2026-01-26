Новый график движения транспорта в Днепре позволяет сохранить мобильность города во время ремонтов и временных ограничений.

Новый график движения транспорта в Днепре был введен из-за ремонтов и работ на городских сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в КП Днепровский электротранспорт.

Изменения коснулись автобусов, трамваев и троллейбусов и будут действовать, по меньшей мере, до конца января. С 25 числа общественный транспорт курсирует по расписанию выходного дня. При экстренных отключениях электроэнергии интервалы между рейсами могут увеличиваться.

До 31 января скорректировано движение троллейбусов № Б. Они направляются к вокзалу через улицу Лазаря Глобы, проспект Леси Украинки, 128 Бригады Теробороны и проспект Дмитрия Яворницкого, после чего возвращаются на привычную схему. Автобусы №87Б, №101А, №146Б и №157А совершают объезд через Старокозацкую и Степана Бандеры.

В коммунальном предприятии объясняют, что ограничения связаны с инженерно-геологическими работами в районе дома №82 по проспекту Дмитрия Яворницкого. Также идет ремонт ливневой канализации на улице Князя Владимира Великого.

В обновлении несколько маршрутов объединили или сократили. Троллейбусы №2 и №12 временно работают как одно направление между жилыми массивами Парус и Победа. Маршруты №7, №14, №17, №20 и автобус №38 завершают движение возле торгового центра «Мост-Сити». Часть конечных остановок перенесли на Успенскую площадь и улицу Владимира Мономаха.

Городские власти призывают пассажиров заранее планировать поездки и следить за сообщениями перевозчиков. По ее словам, новый график движения транспорта в Днепре позволяет сохранить мобильность города во время ремонтов и временных ограничений.

