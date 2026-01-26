Новий графік руху транспорту в Дніпрі дозволяє зберегти мобільність міста під час ремонтів і тимчасових обмежень.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі запровадили через ремонти та роботи на міських мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в КП Дніпровський електротранспорт.

Зміни торкнулися автобусів, трамваїв і тролейбусів та діятимуть щонайменше до кінця січня. Із 25 числа громадський транспорт курсує за розкладом вихідного дня. У разі екстрених відключень електроенергії інтервали між рейсами можуть збільшуватися.

До 31 січня скориговано рух тролейбусів № Б. Вони прямують до вокзалу через вулицю Лазаря Глоби, проспект Лесі Українки, 128-ї Бригади Тероборони та проспект Дмитра Яворницького, після чого повертаються на звичну схему. Автобуси №87Б, №101А, №146Б і №157А здійснюють об’їзд через Старокозацьку та Степана Бандери.

У комунальному підприємстві пояснюють, що обмеження пов’язані з інженерно-геологічними роботами в районі будинку №82 на проспекті Дмитра Яворницького. Також триває ремонт зливової каналізації на вулиці Князя Володимира Великого.

У межах оновлення кілька маршрутів об’єднали або скоротили. Тролейбуси №2 і №12 тимчасово працюють як один напрямок між житловими масивами Парус і Перемога. Маршрути №7, №14, №17, №20 та автобус №38 завершують рух біля торгового центру «Мост-Сіті». Частину кінцевих зупинок перенесли на площу Успенську та вулицю Володимира Мономаха.

Міська влада закликає пасажирів заздалегідь планувати поїздки та стежити за повідомленнями перевізників. За її словами новий графік руху транспорту в Дніпрі дозволяє зберегти мобільність міста під час ремонтів і тимчасових обмежень.

