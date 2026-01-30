Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре имеют определенные категории.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется через специальный фонд, который формируется городскими, поселковыми и сельскими советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Жилье назначают по фактическому месту пребывания переселенцев сроком до одного года. В случае отсутствия альтернативы срок использования может быть продлен.

На каждого жителя предусмотрено минимум шесть квадратных метров площади. Распределение квартир и домов осуществляется по балльной системе оценки потребностей, что позволяет определять приоритет для семей и отдельных лиц.

Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за боевых действий.

Чтобы получить временное жилье, переселенцам нужно стать на учет граждан, нуждающихся в размещении. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган поселкового, городского или сельского совета, или в районную государственную администрацию.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Необходимые документы включают копии паспорта, РНОКПП, справку внутри перемещенного лица, свидетельства о рождении или браке, удостоверение опекуна или попечителя, а также документы, подтверждающие приоритетность на получение временного жилья.

Важно отметить, что органы власти не вправе потребовать плату за поселение или какую-либо помощь в размещении, а все процедуры предоставляются бесплатно.

