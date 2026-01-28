Часть пенсионеров в 2026 году получат доплаты в Днепропетровской области.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрены в 2026 году, однако с частью из них следует обращаться в ПФУ, пишет Politeka.net.

Прибавки предусмотрены законодательством Украины.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионерам после достижения определенного возраста автоматически устанавливают ежемесячные возрастные надбавки.

В 2026 году размеры доплат для пенсионеров в Днепропетровской области таковы:

с 70 лет - до 300 грн,

с 75 лет - до 456 грн,

после 80 лет - до 570 грн в месяц.

Ключевым условием для получения этой надбавки размер основной пенсии: он не должен превышать 10 340,35 гривны. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно – выплату назначают автоматически с момента достижения соответствующего возраста.

Дополнительная ежемесячная выплата предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такая норма закреплена в законе Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и направлена ​​на социальную защиту пожилых людей с повышенными потребностями в уходе.

Право на такую ​​помощь имеют пенсионеры, которые:

проживают сами;

получают пенсию по возрасту;

нуждаются в постоянном уходе;

имеют заключение врачебно-консультативной комиссии;

нет трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это было 944 гривны, а с 1 января 2026 сумма вырастет до 1 038 гривен в месяц. Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

