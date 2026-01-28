Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрены в 2026 году, однако с частью из них следует обращаться в ПФУ, пишет Politeka.net.
Прибавки предусмотрены законодательством Украины.
Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионерам после достижения определенного возраста автоматически устанавливают ежемесячные возрастные надбавки.
В 2026 году размеры доплат для пенсионеров в Днепропетровской области таковы:
- с 70 лет - до 300 грн,
- с 75 лет - до 456 грн,
- после 80 лет - до 570 грн в месяц.
Ключевым условием для получения этой надбавки размер основной пенсии: он не должен превышать 10 340,35 гривны. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно – выплату назначают автоматически с момента достижения соответствующего возраста.
Дополнительная ежемесячная выплата предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такая норма закреплена в законе Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и направлена на социальную защиту пожилых людей с повышенными потребностями в уходе.
Право на такую помощь имеют пенсионеры, которые:
- проживают сами;
- получают пенсию по возрасту;
- нуждаются в постоянном уходе;
- имеют заключение врачебно-консультативной комиссии;
- нет трудоспособных родственников, обязанных их содержать.
Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это было 944 гривны, а с 1 января 2026 сумма вырастет до 1 038 гривен в месяц. Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
