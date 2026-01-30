Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі мають певні категорії.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надається через спеціальний фонд, який формується міськими, селищними та сільськими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Житло призначають за фактичним місцем перебування переселенців на строк до одного року. У разі відсутності альтернативи термін користування може бути продовжений.

На кожного мешканця передбачено мінімум шість квадратних метрів площі. Розподіл квартир і будинків здійснюється за бальною системою оцінювання потреб, що дозволяє визначати пріоритет для сімей та окремих осіб.

Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через бойові дії.

Щоб отримати тимчасове помешкання, переселенцям потрібно стати на облік громадян, які потребують розміщення. Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу селищної, міської або сільської ради, або до районної державної адміністрації.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Необхідні документи включають копії паспорта, РНОКПП, довідку внутрішньо переміщеної особи, свідоцтва про народження чи шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника, а також документи, що підтверджують пріоритетність на отримання тимчасового житла.

Важливо зазначити, що органи влади не мають права вимагати плату за поселення або будь-яку допомогу у розміщенні, а всі процедури надаються безоплатно.

