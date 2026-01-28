Новый график движения поездов в Днепропетровской области был введен в конце января из-за плановых работ на железнодорожной инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области начал действовать с 27 января и предусматривает временные ограничения маршрутов отдельных пригородных составов, курсирующих в регионе, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном Телеграмм-канале железнодорожного перевозчика, новый график движения поездов в Днепропетровской области повлиял на сообщение в направлении станции Письменная.

По информации АО "Укрзализныця", с 27 по 30 января изменено курсирование №6104 с сообщением Синельниково-1 – Письменная. Он в указанный период курсирует только между Синельниковым-1 и Чаплиным.

В обратном направлении аналогичные корректировки коснулись №6135 Письменная - Синельниково-1. Его маршрут также ограничили отрезком Чаплино – Синельниково-1.

В этот же период пригородные №6110, №6130 и №6122, обычно курсировавшие по маршруту Днепр-Главный - Письменная, временно следуют только к станции Чаплино.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепропетровской области означает, что рейсы №6127 и №6141 в направлении Письменная - Днепр-Главный также скорректированы и отправляются со станции Чаплино.

Отдельные изменения действуют в период с 28 по 31 января. Так, №6109 с сообщением Письменная - Днепр-Главный не совершает заезд на участок в Письменную и курсирует по сокращенному маршруту от Чаплино до Днепро-Главный.

В компании объяснили, что такие решения были необходимы для безопасного выполнения работ и минимизации задержек на загруженном участке.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что обновление расписания носит временный характер и ограничено конкретными датами. Пассажирам советуют заранее планировать поездки и учитывать изменения при выборе маршрута.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.