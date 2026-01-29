Купить квартиру в Днепре сейчас можно выгодно, выбирая как новые, так и вторичные предложения, при этом учитывая районы и состояние жилья.

Цены на новостройки Днепра демонстрируют снижение: за год средняя стоимость квадратного метра упала на 2,17% до 45 125 ₴/м². Спрос на жилье остается стабильным, однако покупателям открываются выгодные возможности для сделок.

За последние шесть месяцев цена снизилась на 1,63%, а за месяц еще на 1,69%. Самая распространенная стоимость м² новых квартир составляет около 45-46 тыс. ₴.

Стоимость квадратного метра отличается по районам. Самое доступное жилье предлагают в Новокодакском районе – 15 600 ₴/м², тогда как Соборный район оценивают в 55 400 ₴/м². Центральный район стоит 43 800 ₴, Чечеловский - 39 100 ₴, Шевченковский - 41 200 ₴, Амур-Нижнеднепровский - 36 475 ₴, Индустриальный - 38 800 ₴. Средняя цена по городу - 46 100 ₴/м².

Среди реальных предложений стоит отметить двухкомнатную квартиру на улице Владимира Самодриги, 42. Общая площадь — 44,6 м², кухня 12 м², этаж 3 из 3. Кирпичная «сталинка» с ремонтом, подвалом 8 м² и гаражом во дворе ₴/м²). Квартира теплая, с балконом и сухим подъездом, подходит для ремонта или обновления интерьера под свой стиль.

Еще один вариант – двухкомнатная квартира на улице Сечевых Стрельцов, 90-Б. Площадь 47 м², кухня 10,2 м², этаж 8 из 10, монолитно-каркасный дом 2005 г. с автономным отоплением. Продается с мебелью и техникой, оснащен кондиционером, бойлером и счетчиками. Цена — 2 369 972–2 456 153 ₴ (50 416 ₴/м²). Дом утеплен, закрыт двор с парковкой, детскими и спортивными площадками, рядом АТБ и остановки транспорта.

Эксперты подчеркивают, что купить квартиру в Днепре сейчас можно выгодно, выбирая как новые, так и вторичные предложения, учитывая районы и состояние жилья. Спрос остается высоким, а возможности для инвестиций привлекательными.

