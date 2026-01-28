Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области отразилось в платежных документах жильцов с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Обновление коснулось исключительно платы за доставку газа без изменений стоимости самого ресурса для населения.

Как уточняют в профильных структурах, речь идет об оплате распределения топлива, а не его потреблении. Именно этот момент чаще всего вызывает путаницу среди абонентов. Первый этап корректировки стартовал в январе, следующий запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране рост ставки составляет около 76 процентов. В Днепропетровском филиале ГРМУ показатель значительно выше — почти 190 процентов, до 3,66 гривны за кубометр без учета НДС. Для сравнения, в Гадячгаге диапазон колеблется от 3,16 до 3,95 после весны, в Закарпатье — 2,48, в Харьковском регионе — от 0,65 до 0,78 гривны.

Цена газа для бытовых потребителей осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр. Действующий тариф планируется сохранять как минимум в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддерживать состояние газораспределительных сетей. Рост расходов на техническое обслуживание инфраструктуры требует пересмотра ставок.

Коммунальные компании обнародуют подробные расчеты на официальных ресурсах. Потребителям рекомендуют внимательно проверять счета, следить за сообщениями и заранее планировать расходы во избежание задержек и недоразумений.

Регулярный контроль платежей обеспечивает стабильную работу системы распределения и непрерывную поставку газа для всех пользователей.

