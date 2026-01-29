Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяет покрыть базовые потребности зимой и уменьшает финансовую нагрузку.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области планируется как ежегодная выплата в рамках программы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины выделит 4,3 млрд гривен в поддержку около 660 тысяч семей перед началом отопительного сезона 2025/2026. Размер пособия составит 6 500 грн на домохозяйство.

Поддержка рассчитана на детей из малообеспеченных семей, переселенцев, детей на попечение, сирот и людей с инвалидностью. Также ее получат взрослые, наиболее нуждающиеся в помощи зимой: переселенцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.

Выплата будет производиться автоматически для тех, кто уже получает социальные услуги. Средства поступят на социальные счета или виртуальные карты «Дія.Карта» без очередей и дополнительных заявлений.

Деньги предназначены исключительно для целевого использования: оплата коммунальных услуг, продуктов, лекарств, транспортных расходов и приобретение теплых вещей. Снимать их наличными деньгами или передавать другим лицам запрещено. Использовать денежные средства нужно в течение 180 дней с момента поступления.

Правительство отмечает, что получение пособия не влияет на назначение жилищной субсидии или других социальных выплат. Переселенцам и пенсионерам следует опасаться мошенников, которые посылают подозрительные ссылки в мессенджерах с предложением «зарегистрироваться» для получения средств.

По словам специалистов, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяет покрыть базовые нужды зимой и уменьшает финансовую нагрузку на семьи в сложный период года.

