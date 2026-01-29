Доплаты для пенсионеров в Кривом Роге в 2026 году остаются важной формой поддержки определенным категориям украинцев.

Доплаты для пенсионеров в Кривом Роге по уходу предоставляются только тем, кто отвечает соответствующим требованиям, сообщает Politeka.

Речь идет о людях, которые одновременно достигли 80 лет, получают пенсию по возрасту, проживают сами, имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии и нуждаются в постоянном уходе.

Важно отметить, что эти выплаты не начисляются автоматически и не зависят только от возраста, а предусмотрены законодательством в рамках Закона Украины №1727-IV и закона «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Чтобы получить доплаты для пенсионеров в Кривом Роге, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с необходимыми документами.

Это паспорт, идентификационный код, справка о необходимости постоянного ухода и справка о том, что другие выплаты по уходу не получаются. Пенсионный фонд подчеркивает, что если хотя бы одно из требований не выполнено, деньги назначены не будут.

В 2026 году размер такой помощи увеличился из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ранее ежемесячная доплата для одиноких пенсионеров в Кривом Роге от 80 лет составляла 944,40 гривны.

С 1 января 2026 года она поднялась до 1038 гривен. Специалисты отмечают, что все процедуры назначения денежной помощи строго контролируются государственными органами.

Выплаты производятся только после подтверждения всех условий законодательства. Поэтому не стоит подавать заявление, если у вас есть определенные несоответствия по указанным критериям.

