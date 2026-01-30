Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Оно касается только платы за распределение природного газа, в то время как стоимость самого топлива для населения осталась неизменной.

Изменения связаны с транспортировкой ресурса по газораспределительным сетям. Специалисты объясняют, что отдельная статья в платежках часто рассматривается как удорожание газа, хотя фактически речь идет об оплате доставки. Первый этап корректировки стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране тариф на распределение вырос примерно на 76%. В Днепропетровском филиале он повысился почти на 190% и теперь составил 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге ставки колеблются от 3,16 до 3,95 гривны, в Закарпатской области — около 2,48 гривны, в Харьковском регионе — от 0,65 до 0,78 гривны.

Цена газа для бытовых потребителей осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр. Текущий тариф планируется удерживать не менее шести месяцев после завершения военного положения без дополнительных корректировок.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами. Речь идет об увеличении затрат на содержание сетей, ремонте оборудования, обеспечении бесперебойного функционирования систем и покрытии операционных потребностей предприятий.

Специалисты отмечают, что регулярный контроль начислений и своевременная оплата счетов помогают избежать недоразумений, поддерживают стабильность поставок и обеспечивают бесперебойную работу газораспределительной инфраструктуры в регионе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.