Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и поддержанием исправного состояния сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются только платы за распределение газа, тогда как цена топлива для населения осталась без изменений. Специалисты объясняют, что речь идет о транспортировке ресурса, а не о его потреблении, что часто путает пользователей. Первый этап корректировки стартовал в январе, второй запланирован после 1 апреля.

В среднем по стране тариф повысился около 76%, но в Днепропетровском филиале ГРМУ он достиг почти 190% — до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге диапазон составляет 3,16-3,95, в Закарпатье - 2,48, а в Харьковском регионе - 0,65-0,78 гривны.

Цена газа для бытовых потребителей осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр. Действующий тариф планируется удерживать не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки исправного состояния сетей. Дополнительные расходы по обслуживанию инфраструктуры требуют пересмотра ставок.

Коммунальные предприятия публикуют подробные расчеты на официальных порталах. Абонентам советуют проверять платежки, следить за сообщениями и заранее планировать расходы во избежание задержек или недоразумений.

Регулярный контроль счетов гарантирует непрерывную работу системы и стабильную поставку газа. Своевременная оплата и планирование помогают жителям сохранять финансовую стабильность и избегать непредвиденных расходов.

