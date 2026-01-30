Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области носит сезонный характер.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже оказывает влияние на цены тепличных овощей в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Покупатели фиксируют заметное удорожание отдельных товаров в розничных сетях региона.

Больше всего подорожали томаты. За последние недели их стоимость выросла быстрее, чем в других овощах закрытой почвы, что стало очевидным для потребителей.

Эксперты объясняют ситуацию завершением сезона тепличного выращивания. Предложение на внутреннем рынке сократилось, а спрос остался стабильным, создавая дополнительное давление на цены.

Большую роль играет и импорт. Поставки из-за границы поступают ограниченными партиями, а средняя цена привезенных томатов за последнюю неделю поднялась примерно на 20%. Торговые сети уже учли эти изменения в своих ценниках.

Подобная ситуация наблюдается по тепличным огурцам. Низкие остатки продукции и активные закупки со стороны ритейлеров заставляют продавцов корректировать стоимость в направлении увеличения.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области носит сезонный характер. Пока невозможно быстро нарастить производство, поэтому разница в ценах на одинаковые овощи между магазинами остается существенной.

Аналитики советуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей и планировать покупки раньше времени, чтобы минимизировать затраты при ограниченной доступности тепличной продукции.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий.

