Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та потребою підтримки справного стану мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються лише плати за розподіл газу, тоді як ціна самого палива для населення залишилася без змін. Фахівці пояснюють, що йдеться про транспортування ресурсу, а не його споживання, що часто плутає користувачів. Перший етап коригування стартував у січні, другий запланований після 1 квітня.

У середньому по країні тариф підвищився близько на 76 %, але у Дніпропетровській філії ГРМУ він сягнув майже 190 % — до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» діапазон становить 3,16–3,95, на Закарпатті — 2,48, а у Харківському регіоні — 0,65–0,78 гривні.

Ціна газу для побутових споживачів залишилася на рівні 7,96 гривні за кубометр. Чинний тариф планують утримувати щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та потребою підтримки справного стану мереж. Додаткові витрати на обслуговування інфраструктури вимагають перегляду ставок.

Комунальні підприємства публікують детальні розрахунки на офіційних порталах. Абонентам радять перевіряти платіжки, слідкувати за повідомленнями та заздалегідь планувати витрати, щоб уникнути затримок або непорозумінь.

Регулярний контроль рахунків гарантує безперервну роботу системи та стабільне постачання газу. Своєчасна оплата та планування допомагають мешканцям зберігати фінансову стабільність і уникати непередбачених витрат.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.