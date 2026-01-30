В связи с выполнением важных работ были составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 31 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 31 января охватят часть региона, ведь энергетики будут производить плановые работы на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в субботу в следующих населённых пунктах:

08:00–14:00 в с. Андриивка:

ул. Кооператывна - №60Г

09:00–17:00 у с. Хащеве:

Дружбы — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Молодижна - №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка - №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

09:00–19:00 у с. Хащеве:

Дружбы — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Молодижна - №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15А, 16, 18, 19, 20

Овчаренка - №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

09:00–17:00 в селе Губыныха:

Байдукова — №1А, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36

Вереснева — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Весняна — №7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 47, 51, 53, Б/Н

Выноградна — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20

Гетьманська — №1, 3, 5, 7, 11

Джерельна — №1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 35

Дружбы — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Ковальська — №24

Короленка — без №

Космична — №1, 1БН, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, Б/Н

Кущова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Межова — №2, 3, 5, 6, 8, 11

Надии — №1, 2, 2К.Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 97, 100А, 102, 106, 108, 110, 112, 112А, 114, Б/Н

Партызанська — №1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

Побережна — №0028, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 33, 35

Польова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 24, 26, 30, 32

Садова — №1, 2, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 83, Б/Н

Сонячна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34

Степова — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17

Украинська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88

Чкалова — №1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 83, 85А, 87, 91, 93

Ювилейна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Кроме этого, 31.01.2026 года с 10:00:00 до 17:00:00 полностью будут обесточены села Залелия, Нетесивка, Лозоватка и Помазанивка.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

