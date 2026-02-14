Энергетики объявили новые локальные графики отключения света для населённых пунктов Днепропетровской области на 15 февраля 2026 года.

Специалисты ДТЭК предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на воскресенье, 15 февраля 2026, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным, пишет Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях для отдельных населенных пунктов и конкретных адресов, связанных с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электрических сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, в Днепропетровской области 15 февраля дополнительные графики отключения света коснутся Царичанского поселкового территориального общества. По данным ДТЭК, там ориентировочно с 8:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители села Красная Орильная, проживающие по адресу ул. Орильская, 12, 13, 14, 15А, 19, 20.

Также локальные ограничения электроснабжения в воскресенье будут применяться в пределах Божедаровской территориальной общины, сообщает Politeka. Обесточение в поселке Божедаровка будет происходить по следующей схеме:

с 8:00 до 15:00 – ул. Исполкомовская, 3; Кооперативная, 65/1; Почтовая, 2А;

с 12:00 до 18:00 - Исполкомовская, 30Г, Олега Кошевого, 35; Медицинская, 3Б, 3В.

О других графиках отключения света в Днепропетровской области на 15 февраля ДТЭК объявит позже, следите за актуальными данными на страницах компании.

