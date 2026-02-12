Местные общины предупреждают, что работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключения света 13 февраля.

В Днепропетровской области 13 февраля запланированы графики отключения электроэнергии в связи с проведением профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают, что работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключений 13 февраля, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» проведет профилактические работы на территории Губинисской общины. В этой связи на время выполнения работ будет временно прекращено электроснабжение по адресам:

Васыливка, 09:00–19:00

Березнева - 11/В

с. Попасне, 09:00–19:00

Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

Садовая - 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

С целью повышения надежности электросетей и предотвращения аварийных ситуаций, «Дніпровські електромережі» проведет профилактические работы на территории города Перещепыне:

с 09:00 до 18:00

по ул. Тыха, 13; 15; 17; 17/А; 3; 5; 9

Ярослава Мудрого, 11; 13; 15; 19; 21; 21/А; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 9; 9/А

Также в Криворожском районе на 13 февраля с 08:00 до 17:00 будут обесточены по адресам:

село Надия улицы:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Квиткова: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградское: 14, 119.

С 08:00 до 17:00 в городе Жовти Воды будут выключать электричество по адресам:

ул. Паркова: 11-33 (нечетные);

ул. Франко: 1.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где искать убежище.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какая стоимость теперь действует.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: как изменились ценники базовых товаров.